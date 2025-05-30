Это ключевой замысел РФ на фронте: раскрыта стратегическая цель врага на летнее наступление

В конце прошлой недели российские войска завершили опрокидывание и развертывание сил на прифронтовых территориях Украины, сообщил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Война в Украине

По его словам, уже можно говорить о том, что террористическая Россия начала очередную масштабную летнюю наступательную кампанию, на которую возлагает большие надежды. Как говорит эксперт, ее главная задача – максимально активизировать боевые действия вдоль всей линии фронта.

Крамаров подчеркнул, что даже в Донецкой области, где оккупанты имеют преимущество в численности личного состава и техники, им не удается достичь поставленных целей. Так что враг пытается создать напряжение по всей линии столкновения, чтобы заставить Украину распылить свои силы обороны.

"Это приграничные сумщины, Харьковщины, не исключаю также провокаций и на приграничной территории Черниговской области. Также это активизация херсонско-запорожского направления. Таким образом, как я понимаю их идею — это использовать максимально то количество личного состава, которое у них есть", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, россияне стремятся задействовать как можно больше имеющегося личного состава, чтобы истощить украинскую оборону. В то же время, их ключевой целью остается полная оккупация Донецкой области, подытожил Крамаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали боевые действия в приграничных регионах Украины, в том числе в Сумской области. Как считает военный обозреватель Денис Попович, цель россиян вполне очевидна. Они хотят прорвать государственную границу в нескольких местах и расширить так называемую серую зону, продвигаясь в глубь украинской территории.



