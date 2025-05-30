Это ключевой замысел РФ на фронте: раскрыта стратегическая цель врага на летнее наступление

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Ткачик Олеся
В конце прошлой недели российские войска завершили опрокидывание и развертывание сил на прифронтовых территориях Украины, сообщил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.
Война в Украине
По его словам, уже можно говорить о том, что террористическая Россия начала очередную масштабную летнюю наступательную кампанию, на которую возлагает большие надежды. Как говорит эксперт, ее главная задача – максимально активизировать боевые действия вдоль всей линии фронта.
Крамаров подчеркнул, что даже в Донецкой области, где оккупанты имеют преимущество в численности личного состава и техники, им не удается достичь поставленных целей. Так что враг пытается создать напряжение по всей линии столкновения, чтобы заставить Украину распылить свои силы обороны.
По его мнению, россияне стремятся задействовать как можно больше имеющегося личного состава, чтобы истощить украинскую оборону. В то же время, их ключевой целью остается полная оккупация Донецкой области, подытожил Крамаров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска активизировали боевые действия в приграничных регионах Украины, в том числе в Сумской области. Как считает военный обозреватель Денис Попович, цель россиян вполне очевидна. Они хотят прорвать государственную границу в нескольких местах и расширить так называемую серую зону, продвигаясь в глубь украинской территории.
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