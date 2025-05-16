Это кадровое назначение Путина встревожило военных и указало, что тот не закончит войну

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Пока всё внимание приковано к Стамбулу, в России сменили командующего сухопутными войсками. Им стал генерал-полковник Андрей Мордвичев.
Владимир Путин
Как отметил политолог Роман Пономаренко, Мордвичев — толковый генерал, который часто мыслит нестандартно. В частности, он стал первым командующим в РФ, который внедрил обязательное использование БПЛА своими подразделениями.
Кроме того, он сообщил, что в 2024 году Мордвичев ввёл новую тактику штурма — быстрый прорыв зоны огневого контроля ВСУ группами пехоты на лёгком транспорте.
По его словам, благодаря этой тактике противник быстро преодолевает расстояние до наших позиций, после чего пехота спешивается и начинает штурм. Когда транспортных средств немного, можно эффективно противодействовать, но в случае массового применения вовремя поразить все цели артиллерией или ФПВ практически невозможно.
По его словам, согласно данным главкома Александра Сырского, на фронте РФ сейчас сосредоточено 640 000 солдат. Легко понять, что наступление будет вестись на нескольких направлениях одновременно, чтобы растянуть наши резервы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что где враг прорвал оборону ВСУ.
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