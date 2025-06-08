«Это еще не конец»: в США ожидают, что месть Путина за «Паутину» еще впереди

Соединенные Штаты считают, что угроза диктатора России Владимира Путина в ответ Украине за атаку беспилотников в минувшие выходные еще не произошла всерьез и, вероятно, будет значительным многосторонним ударом, сообщили Reuters официальные лица США.

Владимир Путин

Дата полноценного ответа России неизвестна, один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных возможностей, в том числе ракеты и беспилотники.

Должностные лица говорили на условиях анонимности. Они не уточнили ожидаемые цели России и не уточнили разведывательные вопросы. Первый чиновник заявил, что атака Москвы будет "асимметричной", то есть ее подход и целевые удары не будут отражать удар Украины в минувшие выходные по российским военным самолетам.

В пятницу Россия начала интенсивный ракетный и беспилотный обстрел столицы Украины Киева, в ночь на субботу под массированными ударами были Харьков и Днепр, а Министерство обороны России заявило, что удар по военным и связанным с военными целям был ответом на то, что оно назвало украинскими "террористическими актами" против России. Но официальные лица США считают, что полный ответ России впереди.

Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой высокопоставленный западный дипломат предусматривал очередное разрушительное нападение Москвы. "Он будет огромной, жестокой и безжалостной атакой", — сказал дипломат. "Но украинцы – храбрые люди".

Посольства России и Украины в Вашингтоне, а также Белый дом, не сразу ответили на запросы о комментариях.

Майкл Кофман, эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир, выразил ожидание, что Москва может попытаться наказать украинскую службу внутренней безопасности СБУ за ее роль в нападении прошлых выходных. Россия может применить для атаки баллистические ракеты средней дальности, сказал он.

"Вероятнее всего, они попытаются нанести удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям регионального управления разведки", — сказал Кофман, добавив, что Россия также может атаковать украинские оборонные производственные центры.

Тем не менее, Кофман предположил, что возможности России по принятию мер мести могут быть ограничены, поскольку она уже направляет значительную часть своей военной мощи на Украину.

"В общем, возможности России существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает – и пытается сделать в течение последнего месяца – достаточно ограничены", – сказал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование из составов союзников.