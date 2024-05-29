Это еще не анонсированное ранее наступление: в США раскрыли хитрость оккупантов на Донбассе

Российские оккупационные войска на днях провели четыре механизированные атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области для проверки реакции Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, противник проводил усиленные взводные механизированные атаки к востоку от города Часов Яр и села Новопокровское (к северо-западу от Авдеевки), а также ротные механизированные атаки возле Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) и в Старомайорском (к югу от Великой Новоселки). В результате армии противника удалось несущественно продвинуться на восток от Новопокровского и Старомайорского. При этом солдаты страны-агрессора не реализовали подтвержденных продвижений у Часов Яра или Новомихайловки.

Как отметили аналитики, в последние дни войска РФ уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска. Причем эти штурмы, — по одному в каждой из четырех нынешних операционных осей России, — ограничены по сравнению с предыдущими механизированными атаками в начале или во время целенаправленных наступательных усилий.

Военные эксперты допускают, что таким образом агрессор хотел оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

"Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области пытались воспользоваться недостатком украинской живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт, и создать возможности для наступления российских войск на других направлениях. Армия РФ хотела проверить, существуют ли такие возможности для использования на линии фронта в Донецкой области, и если да, то где они есть", — пояснили в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — между Украиной и Россией уже давно мог быть мир: Китай назвал виновных.



