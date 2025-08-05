Это единственный способ выживания: разоблачен шокирующий план Путина по войне в Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал возможные сценарии новой агрессивной кампании России в Европе и объяснил, почему война является фундаментом существования путинского режима. В интервью изданию Главред эксперт заявил, что потенциальная атака РФ на страны НАТО — это способ проверить, как быстро Североатлантический союз способен мобилизовать ресурсы для ответа.

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"Россия так может проверять, насколько быстро страны Альянса могут задействовать свой ресурс для противодействия. Но это все равно будет война России со странами Запада. И это будет война ради войны", — подчеркнул он.

Говоря о мотивации кремлевского диктатора, Коваленко заявил, что война для Путина — это не просто политическая стратегия, а глубинный смысл его существования.

"Путин будет воевать, потому что это смысл его жизни и залог выживания. Если завтра остановится война, то послезавтра Путина не будет в живых", — уверен аналитик.

По словам Коваленко, война, которая не является оборонной, всегда приводит к упадку. И человек, решающий ее, руководствуется болезненными импульсами.

"Любая война, если она не освободительна, является деструктивным процессом, который несет только разрушение и деградацию. А лидер государства, развязывающего войну, является больным человеком, который начинает войну ради войны. Мы это видим по Путину: у него не будет конца войны — будет война без конца", — отметил он.

Коваленко также уверен, что даже смерть Путина не станет немедленным финалом войны. Причина – глубоко укорененный милитаризм как в политическом руководстве РФ, так и в массовом сознании.

"Российское общество привыкло жить с большой миссией в виде 'СВО', и ему плевать, что гибнут тысячи людей каждый день. Состоялись психологические метаморфозы: россияне получают удовольствие от страданий других людей и от того, что Россия захватывает какие-то территории, где они никогда не побывают", — подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация отменила действовавший еще с советских времен мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности. Он обязывал Москву не только сократить количество таких вооружений, но и прекратить их производство.