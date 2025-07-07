Это единственное, на что надеется Путин: в чем план РФ в войне против Украины

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин повторяет шаги Адольфа Гитлера на войне против Украины и не имеет никаких стратегий, как одержать победу. Единственное на что надеется глава Кремля – это излом страны изнутри, считает народный депутат Украины, историк и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Вятрович в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своим видением планов Путина на войне в Украине. По словам Вятровича, Путин действует подобно плану "Блиц" гитлеровской Германии, которая осуществляла бомбардировки Лондона.
Историк отмечает, что, несмотря на существование усталости от войны, из-за постоянных бомбардировок России, у украинцев все больше прорастает злость, которая не дает сломаться. По его словам, Путин этого не хочет видеть, а то, как он видит украинцев, не совпадает с реальностью. Вятрович предполагает, что для Путина украинцы – это ошибка, "плохие россияне".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал главную цель в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не боится Трампа. Диктатор верит, что президент США никогда не пойдет на этот шаг.