Офицер ВСУ, бывший командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат выразил свое недовольство по отношению к беспилотникам, которые Украина получила от США. По его словам, среди беспилотников, предоставленных западными партнерами, он не увидел ничего полезного для украинской армии.



"Сейчас все дроны украинские. Все дерьмо, которое нам привезли из западных стран, благодарю обычно западные страны, но все равно это все дерьмо", — подчеркнул Онистрат.

Андрей Онистрат. Фото: скриншот

Он отметил, что, по его мнению, лучшим дроном является Nemesis, который он назвал идеальным вариантом. Онистрат также упоминал о "Старлинкалете", указывая, что это устройство, на которое было добавлено четыре бомбы и продемонстрировало высокую эффективность.

Военный рассказал, что во время одного из крупных собраний он имел возможность ознакомиться с бюджетами и предоставленным имуществом, но обнаружил, что многие из этих дронов не пригодны для использования, ведь они не способны выполнять поставленные задачи. Он также подчеркнул, что большинство западных дронов, предоставленных Украине, не имеют возможности для реального использования в боевых условиях, поскольку они просто не способны лететь по нужным направлениям и не имеют необходимой поддержки.



Портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины завершила сбор доказательств в отношении российского бизнесмена, организовавшего производство и поставку более 13 тысяч ударных беспилотников "Герань", являющихся российской версией иранских "Шахедов", в Вооруженные силы России. Речь идет о генеральном директоре "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" Тимуре Шагивалееве. Согласно данным следствия, он координировал массовое производство этих БПЛА на предприятии в 2023 году.