Война с Россией "Это даже не цинизм, а полная малахольность": в Раде раскритиковали заявление представительницы ЕС
"Это даже не цинизм, а полная малахольность": в Раде раскритиковали заявление представительницы ЕС

Бужанский подверг критике заявление Каллас и действия Евросоюза

28 августа 2025, 17:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

От ночной вражеской атаки на Киев содрогнулся весь мир. В результате жестокого удара в Киеве погибли 18 человек. Зафиксировано множество повреждений и разрушений в столице. В результате атаки было повреждено здание представительства ЕС. Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ни одна дипломатическая миссия не должна стать мишенью. Сообщила, что в ответ вызвали российского посла в Брюсселе.

"Это даже не цинизм, а полная малахольность": в Раде раскритиковали заявление представительницы ЕС

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Заявление Каллас подверг критике народный депутат Украины Максим Бужанский. По его словам, Россия, убившая сегодня восемнадцать человек, в том числе несколько детей, с удовольствием послушает спич Каи Каллас о том, что "ни одна дипломатическая миссия никогда не должна становиться целью ударов". По его словам, возможно, даже согласится с этим, и сочтет это легитимизацией убийства детей.

"В ситуации, когда дети погибли, жаловаться на поврежденный сарай миссии ЕС, ссылаясь на Конвенцию, это даже не цинизм, это полная малахольность. Особенно тогда, когда с момента введения санкция против РФ вдруг на сотни процентов почему-то вырос экспорт из ЕС в страны бывшего СНГ", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 11.44 было известно о 14 погибших в столице.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших.

По его словам, было 629 средств воздушного нападения, из них и аэробалистические ракеты "Кинжал", и ракеты воздушного базирования Х-101 и баллистика, это то, что получает в Киев в очень короткие сроки. Но, по его словам, на этот раз враг выпустил больше ракет.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19190
