Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об условиях, при которых Украина отказалась от ядерного оружия после распада Советского Союза. Он отметил, что обещанные гарантии безопасности, полученные в обмен на разоружение, оказались неэффективными и не обеспечили стране надлежащей защиты. В то же время, по словам Зеленского, вопрос о членстве Украины в НАТО мог бы стать важным шагом в обеспечении национальной безопасности.

Фото: из открытых источников

В своем интервью для подкаста The Rest Is Politics президент Украины отметил, что отказ от ядерного оружия в рамках Будапештского меморандума был стратегической ошибкой не только со стороны Украины, но и стран-гарантов. Эти государства, включающие ядерные государства, обязались обеспечить безопасность Украины после ее разоружения. Однако, как стало очевидно со временем, эти гарантии были более декларативны, чем реально действенные.

Зеленский также подчеркнул, что Украина фактически отдала значительную часть своего военного потенциала, включая стратегическую авиацию, которая сегодня используется Россией в войне против Украины. Это свидетельствует о том, как важно иметь реальные гарантии безопасности, которые не ограничиваются письменными договоренностями.

Отсутствие четких обязательств со стороны стран-гарантов, в частности в формате коллективной обороны или "ядерного зонта", сделало эти соглашения только формальными. Это, по мнению президента, и стало одной из причин текущего кризиса безопасности. Зеленский призвал международное сообщество извлечь уроки из истории Украины, чтобы гарантии безопасности для других стран были реальными, а не просто декларациями.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный эксперт Олег Жданов считает, что хотя прогнозировать действия российской армии сложно, есть определенные признаки того, что Россия может накапливать ракеты для возможного массированного удара. По словам эксперта, такое наступление может произойти даже на Пасху.