Война с Россией Это была измена: бывший мэр Херсона шокировал признание об оккупации города
Это была измена: бывший мэр Херсона шокировал признание об оккупации города

Николайенко считает, что если бы Антоновский или другие мосты были разрушены, российским войскам понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы переправиться на правый берег Херсонщины.

9 сентября 2025, 16:05
Автор:
Клименко Елена

Бывший городской голова Херсона Владимир Миколаевенко, проведший три года в российском плену, считает, что стремительная оккупация Херсона в феврале 2022 года стала возможной из-за внутренней измены. Об этом он заявил в интервью для Радио "Куреш".

Это была измена: бывший мэр Херсона шокировал признание об оккупации города

Фото: из открытых источников

"Вы знаете, я убежден, что это была измена. Мое четкое убеждение, что это измена. И что это совершенно не случайно", — подчеркнул Николаенко.

Он подверг сомнению причины, почему войска РФ смогли так быстро добраться до Херсона, и почему Антоновский мост, являющийся стратегической переправой через Днепр, не был разрушен вовремя.

"Потому что так быстро дойти через территорию области до Херсона, и почему не был взорван этот Антоновский мост? Это для меня большой вопрос", — добавил он.

Миколаенко напомнил, что всего за несколько недель до начала вторжения в регионе проходили военные учения под руководством СБУ, на которых присутствовал и президент Зеленский. Тогда, по словам экс-мера, публично заявлялось, что "враг не пройдет", и что все важные объекты, в том числе мосты, заминированы.

"Президенту докладывали и показывали одно, а по факту вышло совсем другое. Я же говорю, только красные дорожки этим танкам не постелили", — возмутился Миколаенко.

По его словам, срыв подрыва мостов позволил россиянам быстро форсировать Днепр и зайти в Херсон. Если бы ключевые переправы были взорваны, наступление агрессора могло бы существенно усложниться.

"Очень долго бы они ушли. Если бы взорвали Антоновский мост, то следующая переправа была в Каховке, в 60 километрах, там тоже можно было сдержать. А дальше — только Запорожье", — пояснил он.

Миколаенко считает, что в окружении властей могла действовать "пятая колонна", отрабатывавшая пророссийские интересы за финансирование РФ. Именно это, по его мнению, позволило врагу так легко захватить город.

Напомним, Владимир Миколаенко был освобожден из российского плена 24 августа 2025 года в рамках масштабного обмена пленными.

