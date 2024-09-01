Это был ответ Украины: после массированной атаки дронов русские должны понять новую реальность

В ночь на 1 сентября дроны атаковали по меньшей мере восемь областей РФ нанося удары по энергетической инфраструктуре России. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что это новая реальность, с которой будут жить россияне.



Дроны атаковали Конаковскую ГРЭС в России. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко утверждает, что удары по территории России будут становиться все более масштабными и постоянными.

"Россияне должны понять новую реальность — удары будут постоянными, и будут только наращиваться. Россия будет терять инфраструктуру, света не будет тоже", — указывает Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации отмечает, что это ответ Украины за агрессию РФ. Кроме того, по словам Коваленко, российский диктатор Владимир Путин может быстро прекратить обстрелы территории РФ, если заберет свои войска, закончив войну в Украине.

"Это все ответ за обстрелы Украины. Путин мог бы это остановить, забрав войска и прекратив начавшуюся войну", — добавил Коваленко.

Напомним, что Россия заявила о якобы сбитии более 150 дронов в ночь на 1 сентября. Тем не менее, в социальных сетях распространились фото и видео попаданий по российским энергетическим объектам. В частности, известно о пожарах на двух ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также был атакован московский НПЗ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, готова ли Россия менять Курскую область на украинские территории. Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил условия.

Также "Комментарии" писали о бывшем руководителе Службы внешней разведки генерале Николае Маломуже, который считает Путина испуганным и указывает на возможность падения режима в России.

