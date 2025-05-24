Это будет страшная ночь: мониторы сообщили о готовящемся РФ комбинированном ударе

Мониторы сообщают о том, что наблюдается ряд признаков, указывающих, что страна-террорист Россия готовит массированный обстрел Украины бомбардировщиками Ту-95мс. Ожидается, что этот акт террора произойдет уже в эту ночь.

Удар по Украине

Кроме того, отмечается, что в атаке будут также задействованы бомбардировщики Ту-22м3. Известно, что они являются носителями таких опасных ракет, как Х-22.

"На аэродроме "Оленья" находятся 47 бортов Ту-22м3. Ракета Х-22 весит 5820 кг, а масса боевой части 960 к.", – указывают мониторы.

Кроме того, мониторы прогнозируют массированный налет "шахедов". К их запуску Россия уже приступила. По состоянию на сейчас известно, что российские террористы совершили пуски с 5 локаций, поэтому "шахеды" будут заходить по нескольким направлениям.

Мониторы прогнозируют, что в эту ночь РФ запустит 250 БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ночь на 24 мая Россия нанесла террористический удар по Киеву. Отбой воздушной тревоги в Киеве и области объявили только после 5 часов утра в субботу, 24 мая. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города. В частности, в Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спас мужчина, который с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения – передан медикам.

При этом известно, что РФ терроризирует Украину, чтобы заставить украинцев начать давить на власть, чтобы она согласилась на капитуляцию. Акт террора – это любимое дело российских оккупантов, которые любой ценой пытаются заставить Украину сдаться.



