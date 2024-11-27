"Это будет политический конец Зеленского": что содержит в себе мирный план Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать соглашение с Украиной. Он добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву.

Кулеба считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательными и ненадежными в плане поддержки.

Кроме того, Путин не готов завершить войну на Украине, добавил Кулеба. Дипломат уверен, что российский диктатор все еще желает уничтожить нашу страну.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым. Украина – это личная одержимость Путина, но размозжение Украины – это еще и средство достижения его великой цели — показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", — пояснил экс-министр иностранных дел Украины.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал покончить с войной в Украине и похвастался, что сможет сделать это за один день, напомнили журналисты. В октябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс поделился, что соглашение нового президента США, скорее всего, будет предусматривать территориальные уступки в пользу России и создания демилитаризированной зоны.

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