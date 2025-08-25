"Это будет начало конца": на какое условие РФ категорически нельзя соглашаться Украине

Рубрики
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что уступки в языковом вопросе во время мирных переговоров с Россией абсолютно недопустимы. По ее мнению, это стало бы угрозой украинской государственности и "началом конца борьбы за достоинство".
Елена Ивановская. Фото из открытых источников
В интервью "Интерфакс-Украина" Ивановская подчеркнула, что требование России предоставить русскому языку статус государственного не имеет ничего общего с правами граждан.
По ее словам, для Кремля русский язык всегда был не только лингвистическим вопросом, но и инструментом контроля, "колониальным наследием, которое Украина отвергла и не собирается возвращать".
Ивановская подчеркнула, что статья 10 Конституции Украины, которая закрепляет украинский как единый государственный язык, неприкосновенна.
Ивановская предостерегла, что любой компромисс в этом вопросе будет означать откат к колониальной модели, где украинский снова окажется на маргинесе. По ее словам, "если мы сегодня согласимся на билингвизм", то это "будет начало конца нашей борьбы за достоинство".
Кремль в ультимативном характере неоднократно выдвигал требования, включавшие официальный статус русского языка, неограниченную деятельность Русской православной церкви в Украине, а также вывод украинских войск из нескольких областей и нейтральный статус Украины. Президент Владимир Зеленский назвал такие условия "капитуляцией Украины".
