"Это будет начало конца": на какое условие РФ категорически нельзя соглашаться Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что уступки в языковом вопросе во время мирных переговоров с Россией абсолютно недопустимы. По ее мнению, это стало бы угрозой украинской государственности и "началом конца борьбы за достоинство".

Елена Ивановская. Фото из открытых источников

В интервью "Интерфакс-Украина" Ивановская подчеркнула, что требование России предоставить русскому языку статус государственного не имеет ничего общего с правами граждан.

"Россия не впервые пытается ударить по нашим "духовным скрижалям" – языку, вере, культурной идентичности. Попытка навязать русский язык как второй государственный – это не о правах граждан, это попытка расколоть украинское общество, внести внутреннюю дестабилизацию, подвесить самую суть украинской государственности", — пояснила Ивановская.

По ее словам, для Кремля русский язык всегда был не только лингвистическим вопросом, но и инструментом контроля, "колониальным наследием, которое Украина отвергла и не собирается возвращать".

Ивановская подчеркнула, что статья 10 Конституции Украины, которая закрепляет украинский как единый государственный язык, неприкосновенна.

"Я уверена, что ни переговорная группа, ни гарант Конституции – президент, не поставят язык на чашу весов в переговорах. Потому что язык и вера — это душа нации. А душой не торгуют. Тем более с теми, кто пришел ее уничтожить", — добавила уполномоченная.

Ивановская предостерегла, что любой компромисс в этом вопросе будет означать откат к колониальной модели, где украинский снова окажется на маргинесе. По ее словам, "если мы сегодня согласимся на билингвизм", то это "будет начало конца нашей борьбы за достоинство".

Кремль в ультимативном характере неоднократно выдвигал требования, включавшие официальный статус русского языка, неограниченную деятельность Русской православной церкви в Украине, а также вывод украинских войск из нескольких областей и нейтральный статус Украины. Президент Владимир Зеленский назвал такие условия "капитуляцией Украины".

