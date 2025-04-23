Это будет начало "деградации": стало известно о большой опасности для Украины из-за "перемирия" с РФ

В случае, если Киев согласится на условия, продиктованные Кремлем, в частности прекращение мобилизационных мер и прекращение поддержки со стороны Запада, украинская армия может столкнуться с постепенным ослаблением и деградацией. Такую оговорку озвучил военный аналитик и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Даже в случае временного затишья на фронте, наши войска будут оставаться на своих позициях, продолжая использовать изнашивающуюся технику. Будут расходоваться ресурсы, боеприпасы во время учений, а военные будут находиться в сложных полевых условиях, даже если боевые действия будут приостановлены", — подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что такая пауза только выгодна Владимиру Путину, который использует ее для накопления сил, перегруппировки и технического перевооружения армии.

"Путин в этот период будет активно наращивать производство вооружения, получать военную помощь от КНДР, совершенствовать свое оборудование. В то же время он будет добиваться ослабления санкций, что означает для него финансовую подпитку. То есть перемирие на таких условиях — это не шаг к миру, а пауза перед последующей эскалацией", — отметил эксперт.

Напомним, что в преддверии Sky News сообщили об отмене запланированных переговоров между представителями Украины, США и европейскими лидерами. По данным журналистов, причиной тому, что украинский президент Владимир Зеленский категорически не согласился на один из ключевых пунктов американского мирного плана.

Портал "Комментарии" писал, что На международной арене уже долгое время обсуждают возможность заключения перемирия между Украиной и Россией. Хотя добиться значительного прогресса в этом направлении пока не удалось, временное перемирие могло бы быть выгодным для Украины.