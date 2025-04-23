Это будет начало "деградации": стало известно о большой опасности для Украины из-за "перемирия" с РФ

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Клименко Елена
В случае, если Киев согласится на условия, продиктованные Кремлем, в частности прекращение мобилизационных мер и прекращение поддержки со стороны Запада, украинская армия может столкнуться с постепенным ослаблением и деградацией. Такую оговорку озвучил военный аналитик и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.
Война в Украине. Фото: УНИАН
Он также подчеркнул, что такая пауза только выгодна Владимиру Путину, который использует ее для накопления сил, перегруппировки и технического перевооружения армии.
Напомним, что в преддверии Sky News сообщили об отмене запланированных переговоров между представителями Украины, США и европейскими лидерами. По данным журналистов, причиной тому, что украинский президент Владимир Зеленский категорически не согласился на один из ключевых пунктов американского мирного плана.
Портал "Комментарии" писал, что На международной арене уже долгое время обсуждают возможность заключения перемирия между Украиной и Россией. Хотя добиться значительного прогресса в этом направлении пока не удалось, временное перемирие могло бы быть выгодным для Украины.
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