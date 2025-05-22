Эти украинские области Путин видит, как «санитарную зону»: подробности

Кремлевский диктатор Владимир Путин, по всей вероятности, не отказался от идеи захвата Харьковщины. Более того, в его планах эта область должна превратиться в мертвую зону, непригодную для жизни. Но и об угрозах для других приграничных регионов забывать не стоит, отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Война в Украине

По его словам, еще с начала полномасштабного вторжения Путин не скрывал своих намерений сделать из Харькова и области "санитарную зону". То есть — разрушенная территория, которая не будет представлять угрозу для России, но и не сможет существовать как полноценный регион Украины.

Как говорит Тимочко, у Путина особое оскорбление на Харьков. В 2022 году город и область продемонстрировали стойкое сопротивление, и российским войскам пришлось бежать. Это было для них унижением, и теперь они пытаются отомстить, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Россия активно опрокидывает силы в направлении Харьковщины, стремясь реализовать свои давние планы. По словам Тимочка, еще с первых месяцев вторжения приоритетными для врага остаются Волчанское, Липецкое, Лиманское и Купянское направления.

Впрочем, угроза нависает не только над Харьковской областью. Эксперт отметил, что в последнее время все больше внимания привлекает ситуация в Сумской области. Там уже начали эвакуировать жителей приграничных населенных пунктов — для их безопасности.

Тимочко прогнозирует, что российская активность на северо-востоке Украины будет только усиливаться. Противник видит эти регионы как ключевые из-за их близости к границе с Россией. Речь идет не только о Харькове, но и Сумской и Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Путина вполне конкретный план по захвату украинских территорий.



