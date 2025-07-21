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Эти три вещи нужны больше всего: что Украина попросила у партнеров на "Рамштайн"

Денис Шмыгаль призвал партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетных предложениях на 2026 год

21 июля 2025, 15:51
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Кравцев Сергей

Новоиспеченный глава Минобороны Денис Шмыгаль во время заседания в формате "Рамштайн" обратился к партнерам с тремя основными просьбами, которые являются критически важными для страны в условиях войны со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Шмыгаля на заседании в формате "Рамштайн".

Эти три вещи нужны больше всего: что Украина попросила у партнеров на "Рамштайн"

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины", — заявил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что противовоздушная оборона, в частности ракеты Patriot и PAK-3, а также боеприпасы, является необходимостью. Он отметил, что в ночь перед заседанием состоялось еще одно массированное комбинированное нападение: 24 ракеты, 426 дронов и боевые дроны атаковали гражданские объекты в Украине. В результате этого снова есть жертвы среди мирного населения.

Денис Шмыгаль акцентировал, что российский террор продолжается, и поэтому нужно усилить систему ПВО. Он призвал США предоставить Украине оружие для закупки, а европейских партнеров — обеспечить необходимое финансирование для этих закупок.

Вторая просьба министра обороны касалась финансовой поддержки.

"Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках", — пояснил Шмыгаль.

По его словам, эти средства позволят изготовить больше FPV-дронов, дронов-перехватчиков для противодействия атакам "Шахедов", а также дополнительное оружие глубокого удара, чтобы наносить урон России.

Третье, на чем остановился Денис Шмыгаль, касалось подготовки к 2026 году.

Глава Минобороны Украины призвал партнеров Украины уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетных предложениях на 2026 год. 

"Безопасные кредиты — еще один важный источник финансирования на следующий год, и мы должны обеспечить включение украинцев в эту программу", — сказал он.

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