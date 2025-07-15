Эти три неожиданные причины совершили переворот у Трампа по отношению к Путину

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Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп кардинально изменил риторику в отношении России по меньшей мере по три ключевым причинам, пишет журналист Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в американском политикуме.
Фото: 24 Канал
Во-первых, Трамп считал, что Путин демонстрирует неуважение, издавая готовность к переговорам, но игнорируя призывы США к прекращению огня. Во-вторых, он был уверен в действенности военной силы США, в том числе успеха применения бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. В-третьих, Трамп уверен, что Путин готов вести диалог только под угрозой усиления силы.
Интересно, что во время брифинга в Овальном кабинете Трамп избегал ответа на вопрос, насколько далеко он готов уйти в случае дальнейшей эскалации со стороны Путина: "Не задавайте мне такой вопрос. Я просто хочу урегулировать войну", — заявил он.
Журналист также подчеркивает, что если новая политика Трампа по давлению на Кремль сработает, он может получить Нобелевскую премию мира. Однако Игнатиус предостерегает, что путь к миру может быть сложным и исполненным неожиданностей.
Как уже писал портал "Комментарии", Министерство обороны предлагает гражданам присоединиться к добровольческим группам противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить собственный дом, родных, друзей и соседей от воздушных угроз.