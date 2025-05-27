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"Эти проблемы не скроешь": какие реформы нуждаются в ВСУ

Власть должна работать над решением проблем

сегодня, 23:03
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Марьян Ощановский

У украинской армии есть немало проблем, которые нужно решать, а не замалчивать, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин.

"Эти проблемы не скроешь": какие реформы нуждаются в ВСУ

В ВСУ есть немало проблем. Фото из открытых источников

"Есть у армии очевидные проблемы, которые не скроешь и не стоит на это тратить ресурсы. Их нужно исправлять и не стесняться озвучивать. Особенно актуально это именно сейчас, учитывая темпы наступательных действий РФ и заявления наших несколько странных союзников. Качественная подготовка, подход к применению войск, кадровая политика, обеспечение, культура коммуникации внутри войска – со всем этим абсолютно реально работать. В таком случае люди не будут бояться, что их отправят на позиции без подготовки, которые не будут применять по специальности, не обеспечат необходимым. А ролики, билборды, рекламные кампании – это хоть и обязательная, но только часть рекрутинга. Привлекает репутация подразделения и отношение к людям внутри", – заявил Максим Жорин.

Он отметил, что "не все так плохо с нашими людьми и их готовностью защищать Украину".

"Опыт Третьей штурмовой этому доказательство – мы пополняем свои подразделения добровольцами, а значит они есть", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина хочет завершить войну в этом году и готова к прекращению огня, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Украина готова согласиться на 30-дневное прекращение огня, но также и на 50-, 90- или 100-дневное. И мы также сообщили об этом непосредственно россиянам. Прекращение огня – это действительно путь вперед для продолжения более широких переговоров", – сказал глава МИД.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия способна производить больше баллистических ракет, чем США ракет-перехватчиков для Patriot, пишет The Economist. Издание отмечает, что американская компания Lockheed Martin, производящая системы Patriot и ракеты к ним PAC-3, отстает по темпам производства от российских заводов, производящих баллистические ракеты. В частности, завод увеличивает объем производства ракет до 650 штук в год, но это примерно на 100 меньше прогнозируемого российского производства баллистических ракет.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5719
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