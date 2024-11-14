Эти пленные на вес золота: стало известно, кого РФ готова обменивать в первую очередь

Попадающие в плен на Курском направлении российские военные являются важным ресурсом для обмена, заявил в эфире Freedom военный Кирилл Сазонов.

Оккупанты

По его словам, уже было несколько обменов, где обменивали именно пленных, которых взяли на этом направлении, ведь они составляют ценный обменный фонд. В частности, говорит военный, "кадыровцев" обменивают очень быстро, они буквально на вес золота. Также, добавляет Сазонов, были обмены срочниками, ФСБшниками и пограничниками – с точки зрения России это представители "первого сорта", которых приоритетно обменивают.

Военнослужащий добавил, что на втором месте для обмена в России – контрактники, которые воевали в Украине за деньги или были завербованы из мест лишения свободы.

"А третий сорт — это мобилизованные с оккупированных территорий, из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Тех вообще не обменивают, те неинтересные. Мы их подаем в списках на обмен, Россия их просто вычеркивает, это для них третий сорт, неинтересный", — сказал Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия заинтересована в возвращении только определенных категорий своих военных из украинского плена, что существенно усложняет процесс обмена. По его словам, Россию не интересует возвращение обычных солдат, в том числе заключенных, широко привлекаемых к боевым действиям на оккупированных территориях. Кроме того, Москва не желает включать в обмен украинских гражданских, используя их в качестве заложников для своих пропагандистских целей.

Подоляк подчеркнул, что Кремль стремится вернуть, прежде всего, узкоспециализированных специалистов – профессиональных летчиков и артиллеристов. Также Россия заинтересована в срочниках, особенно тех, кто был пленен во время Курской операции ВСУ, поскольку это вызывает общественный резонанс.



