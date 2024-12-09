Эти два пункта мирного соглашения уничтожат Украину: их согласовывать нельзя

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский отказался выполнять прямое требование новоизбранного президента Дональда Трампа немедленно прекратить огонь на фронте. В принципе, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, президент поступил правильно, ведь выполнять такие требования без гарантий безопасности и наличия достаточного количества ПВО и дальнобойных ракет является политическим суицидом.
Владимир Зеленский
По его словам, такое возможно, поскольку страна потеряет готовность к обороне, потеряет людей и производство, а также политический суверенитет, ведь после прекращения огня в Украине состоятся выборы, а Россия, скорее всего, будет настаивать на амнистии и участии ее агентурных структур как "партий". Как следствие, считает эксперт, РФ вернет значительную часть позиций в парламенте.
По его мнению, именно в русле такой политики советник Трампа Роджер Стоун заявил в комментарии изданию New York Post, что наряды Зеленского во время встречи с Трампом были "неуважением к американскому народу" и к самому Трампу ("украинский лидер избрал суровую черную толстовку, черные брюки и коричневые берцы как для церемонии, так и для встречи с избранным президентом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце").
По его словам, это будет прогресс, который Трамп с удовольствием впишет как свой успех.
По его словам, главное, чтобы Украина ни в коем варианте не согласилась на два момента: возможность политического вмешательства России во внутренние дела (те квоты для "защитников прав русскоязычных" и подобное) и демилитаризация (сокращение войска, сворачивание ВПК, сокращение запасов оружия). Это линии, переход за которые Украину уничтожит, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ожидает Трампа, если он согласится отдать Украину Путину.
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