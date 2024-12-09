Эти два пункта мирного соглашения уничтожат Украину: их согласовывать нельзя

Президент Владимир Зеленский отказался выполнять прямое требование новоизбранного президента Дональда Трампа немедленно прекратить огонь на фронте. В принципе, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, президент поступил правильно, ведь выполнять такие требования без гарантий безопасности и наличия достаточного количества ПВО и дальнобойных ракет является политическим суицидом.

Владимир Зеленский

"Мы уже выучили этот урок истории: чего стоят гарантии в отношении России "на бумажке", как выразился Зеленский. Там разве одно можно гарантировать: что война будет продолжена, новое нападение гарантировано будет – просто или через год, или лет через 3-5. Однако это, в принципе, никак не отразится на результате – мы исчезнем как государство и нация", — отметил эксперт.

По его словам, такое возможно, поскольку страна потеряет готовность к обороне, потеряет людей и производство, а также политический суверенитет, ведь после прекращения огня в Украине состоятся выборы, а Россия, скорее всего, будет настаивать на амнистии и участии ее агентурных структур как "партий". Как следствие, считает эксперт, РФ вернет значительную часть позиций в парламенте.

"Но это наши проблемы, а не американского избирателя. Хотя для Америки как государства, как глобального лидера сохранение или усиление позиций России – проблема. Которая не раз скажется и на экономике, и на политике, и на многом еще. Однако пока информационная составляющая "нравиться избирателю, уставшему от проблем Украины, похоже, в приоритете", — отмечает эксперт.

По его мнению, именно в русле такой политики советник Трампа Роджер Стоун заявил в комментарии изданию New York Post, что наряды Зеленского во время встречи с Трампом были "неуважением к американскому народу" и к самому Трампу ("украинский лидер избрал суровую черную толстовку, черные брюки и коричневые берцы как для церемонии, так и для встречи с избранным президентом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце").

"Получается, что весь визит Ермака в США – это была профанация. Встреча с Зеленским свелась фактически только к тому, что Трамп выставил Украине условие. И это снова подводит нас к прогнозу: с высокой вероятностью до конца года (т.е. за последние 3 недели) возможен какой-то первый знак начала процесса мирных переговоров. В смысле будет обозначено согласие и Зеленского, и Путина на хотя бы предварительные обсуждения", — отметил Голобуцкий.

По его словам, это будет прогресс, который Трамп с удовольствием впишет как свой успех.

"Тем более, если что-то будет подписано или хоть согласовано до 20 января 2025 года. Тогда последовательность 20.01 инаугурация, 21.01 выступление Трампа "Я обещал завершить войну за 1 день – я завершил". Даже если ничего больше кроме предварительного согласия не будет в течение следующих месяцев, Трамп и это учел воскресной ремаркой, которая прекратит войну "если сможет". То есть, даже скудный оползень все равно пойдет ему в плюс как "миротворцу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, главное, чтобы Украина ни в коем варианте не согласилась на два момента: возможность политического вмешательства России во внутренние дела (те квоты для "защитников прав русскоязычных" и подобное) и демилитаризация (сокращение войска, сворачивание ВПК, сокращение запасов оружия). Это линии, переход за которые Украину уничтожит, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ожидает Трампа, если он согласится отдать Украину Путину.



