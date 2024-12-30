Эти два города на Запорожском направлении россияне хотят захватить в первую очередь

На оккупированных территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, российские войска продолжают наращивать силы. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Запорожская область

В частности, по его информации, Росгвардия проводит фильтрационные мероприятия в населенных пунктах, таких как Олешки в поисках украинских диверсантов. На оккупированных территориях также происходит частичное слаживание войск перед их отправкой в зону боевых действий. К примеру, говорит эксперт, на Херсонском направлении ранее россияне накопили около 300 лодок, вероятно, готовясь к форсированию Днепра. Однако наша артиллерия активно работает, и сил для стремительной атаки на Херсон у них нет. Часть этих лодок, по информации блоггеров, россияне сами уничтожили во избежание риска погибнуть во время таких операций, отметил Жмайло.

По его словам, российские войска пытаются установить контроль над островами в устье Днепра для обустройства наблюдательных пунктов и размещения операторов FPV-дронов, охотящихся на гражданских жителей. Подобная ситуация наблюдается и в Запорожском направлении.

Эксперт подчеркнул, что враг пытается улучшить свое тактическое положение, чтобы держать нашу линию фронта в напряжении и препятствовать опрокидыванию резервов.

"Первые два города, которые стоят у них на пути, это Орехов и Гуляйполе, которые они хотят овладеть созданием удобных плацдармов. Но сил для стремительного прорыва городов у россиян точно нет. Они постоянно штурмуют эти направления, но используют мало техники, поскольку основные силы сосредоточены на Покровско-Кураховском и Купянско-Лиманском направлениях. Там они пытаются штурмовать малыми группами и использовать технику для огня с закрытых позиций", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о планах врага на 2025 год.



