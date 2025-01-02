Эти четыре области под угрозой: Путин их хочет захватить до инаугурации Трампа

Ситуация на фронте остается напряженной, а российская армия активизирует усилия по захвату новых территорий, заявил в эфире Freedom военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться временем для инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чтобы реализовать свои планы по захвату как можно большего количества территорий Украины. Особое внимание он уделяет четырем областям, незаконно включенным в российскую конституцию. Пока американские президентские команды сменяют друг друга, Путин использует эту паузу для достижения своих целей, отметил Романенко.

Он отметил, что российская армия понесла значительные потери на протяжении последних месяцев, что затрудняет ведение боевых действий на нескольких фронтах одновременно.

Романенко подчеркивает, что у войск РФ нет достаточных ресурсов, особенно в личном составе, хотя продолжается активная вербовочная кампания среди контрактников. Путин продолжает вовлекать в войну своих граждан, создавая новые группировки для выполнения ключевых военно-политических задач. В частности, говорит Романенко, это действия на Восточном фронте, Покровско-Кураховском направлении, Времивском рубеже, а также боевые действия в районе Курской области.

При этом, как подчеркнул эксперт, в Курском регионе численность российских войск превышает 60 тысяч. Сюда опрокидывают механизированные подразделения и так называемые элитные части, концентрируя ресурсы для вытеснения украинских военных, добавил Романенко.

По его словам, для более эффективного противостояния Украина нуждается в увеличении поставок вооружения и усилении мобилизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны теряют позиции на Курщине.



