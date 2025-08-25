Эти атаки ВСУ вредят самой Украине: в МИД Словакии сделали резкое заявление

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Словакию, не только противоречат национальным интересам его страны, но и могут привести к дефициту дизельного топлива в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы Politika 24 сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Юрай Бланар. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft производит бензин и дизель и в настоящее время является одним из ключевых поставщиков дизеля для Украины.

"На долю Slovnaft приходится 10% ежемесячного потребления дизеля в Украине. Эту информацию мой украинский коллега (Андрей Сибига – ред.) принял во внимание и сказал, что будет ее дальше коммуницировать", – заявил Бланар.

Глава МИД также сообщил, что в ближайшее время обсудит эту тему с вице-премьером правительства Украины, который отвечает за европейскую интеграцию.

"Мы понимаем, что для Украины это сложно, но для нас эта инфраструктура очень важна. Особенно, когда видим, что сама Украина вредит своим интересам, рискует остаться без достаточного количества топлива на своей территории", – добавил он.

Топ-дипломат напомнил, что еще в январе ЕС призвал все стороны, включая Украину и Россию, уважать неприкосновенность энергетической инфраструктуры. В этом контексте Словакия и Венгрия направили совместное открытое письмо руководству европейской дипломатии с требованием гарантировать безопасность энергоснабжения.

