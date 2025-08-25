Эти атаки ВСУ вредят самой Украине: в МИД Словакии сделали резкое заявление

Рубрики
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поставляется в Словакию, не только противоречат национальным интересам его страны, но и могут привести к дефициту дизельного топлива в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы Politika 24 сделал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
Юрай Бланар. Фото: из открытых источников
Министр заявил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft производит бензин и дизель и в настоящее время является одним из ключевых поставщиков дизеля для Украины.
Глава МИД также сообщил, что в ближайшее время обсудит эту тему с вице-премьером правительства Украины, который отвечает за европейскую интеграцию.
Топ-дипломат напомнил, что еще в январе ЕС призвал все стороны, включая Украину и Россию, уважать неприкосновенность энергетической инфраструктуры. В этом контексте Словакия и Венгрия направили совместное открытое письмо руководству европейской дипломатии с требованием гарантировать безопасность энергоснабжения.
Владимир Зеленский выступил на совместном брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве. Во время него президент подчеркнул, что Украина всегда пыталась поддерживать добрососедские отношения с Венгрией.