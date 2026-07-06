Эта страшная уступка дорого обойдется каждому украинцу: озвучен тревожный сценарий войны к осени

Даже если удастся договориться о временном прекращении огня, это не значит, что Украина готова к выборам. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

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По его словам, организовать голосование теоретически возможно, но практическая реализация связана с огромными сложностями.

"Теоретически провести выборы можно. Практически куча проблем будет. Это задача со звездочкой", — подчеркнул Саакян.

Эксперт пояснил, что выборы чрезвычайно сложный процесс, который требует привлечения сотен тысяч людей и фактически меняет работу всего государственного аппарата.

Также Саакян предостерег от иллюзий, что даже прекращение боевых действий будет означать завершение войны.

"Путина заставить закончить войну еще и закончить ее адекватно? Нет. Это, скорее всего, будет какая-то передышка", — отметил политолог.

В то же время, он сомневается, что проведение выборов автоматически усилит позиции Украины.

"Неоднозначно, что это усилит Украину. Избирательные кампании в Украине перессорят всех вместе, потому что мы — демократия", — подытожил Саакян.

Политолог подчеркнул, что перед проведением выборов необходимо решить ряд ключевых вопросов: обеспечить безопасность граждан, обеспечить голосование военных, внутренне перемещенных лиц и украинцев за границей. Только после этого можно говорить о реальной возможности организации избирательного процесса.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина не должна брать на себя вину за ухудшение отношений с Польшей или извиняться ради политической конъюнктуры. Такое мнение высказал политический эксперт Евгений Магда, комментируя последние заявления польских политиков после президентских выборов.