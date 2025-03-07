Эта страна может в любой момент обрушить фронт в пользу Украины или РФ

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Ткачик Олеся
Влияние США на российско-украинскую войну на самом деле не так велико, как кажется всему миру и тем более самим Штатам, отметил военный Игорь Луценко.
Украина и Россия
В этом контексте он подчеркнул, что 80% поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад наносятся именно дронами. Именно поэтому, подчеркнул военный, американцы никоим образом не смогут изменить этот показатель, если брать масштаб нескольких месяцев.
Кроме того, он добавил, что сто процентов поражений так называемого "глубокого удара" – это тоже работа БПЛА. Речь идет об ударах о нефтепереработке, нефтеперевалке на территории РФ, а также о складах с топливом и боеприпасами. Все удары по этим и подобным объектам производятся дронами, которые, в общем-то, обойдутся без американских технологий и компонентов.
Что касается экономики, то, по словам военного, одна маленькая Норвегия способна помочь Украине больше, чем Соединенные Штаты.
Ранее, говорит военный, США вливали в Украину средства темпом примерно 19 млрд долларов в год, а невоенная помощь составляла примерно 11 млрд долларов в год. И это от страны с популяцией 340 млн. Для сравнения, говорит военный, Норвегия из них 5.5 млн. граждан намерена оказать помощи Украине на 7.8 млрд долларов в текущем году. Таким образом, говорит Луценко, две-три таких небольших европейских стран могут заменить США, просто увеличив свои расходы на Украину по примеру Норвегии.
При этом он подчеркнул, что Украина и РФ в разы больше зависят от Китая, чем Соединенных Штатов. Именно из его компонентов состоят дроны, как отечественные, так и враждебные.
Следовательно, страна номер один по влиянию на нашу войну — Китай, и вообще в мире. Штаты — на втором, со значительным отрывом, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин с Трампом уже заключил тайное соглашение по Украине.
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