Эта страна может в любой момент обрушить фронт в пользу Украины или РФ

Влияние США на российско-украинскую войну на самом деле не так велико, как кажется всему миру и тем более самим Штатам, отметил военный Игорь Луценко.

Украина и Россия

В этом контексте он подчеркнул, что 80% поражений сейчас в полосе ответственности некоторых бригад наносятся именно дронами. Именно поэтому, подчеркнул военный, американцы никоим образом не смогут изменить этот показатель, если брать масштаб нескольких месяцев.

"К примеру, для сегмента ФПВ-камикадзе американцы не снабжают ни винтика. Боевые части производятся по домам неподалеку от фронта. Никто не слышал и о массовом применении какого-нибудь американского РЭБа", — подчеркнул Луценко.

Кроме того, он добавил, что сто процентов поражений так называемого "глубокого удара" – это тоже работа БПЛА. Речь идет об ударах о нефтепереработке, нефтеперевалке на территории РФ, а также о складах с топливом и боеприпасами. Все удары по этим и подобным объектам производятся дронами, которые, в общем-то, обойдутся без американских технологий и компонентов.

"Остаются Химарсы, как оружие средней дистанции. По ним будем скучать", — отметил Луценко.

Что касается экономики, то, по словам военного, одна маленькая Норвегия способна помочь Украине больше, чем Соединенные Штаты.

Ранее, говорит военный, США вливали в Украину средства темпом примерно 19 млрд долларов в год, а невоенная помощь составляла примерно 11 млрд долларов в год. И это от страны с популяцией 340 млн. Для сравнения, говорит военный, Норвегия из них 5.5 млн. граждан намерена оказать помощи Украине на 7.8 млрд долларов в текущем году. Таким образом, говорит Луценко, две-три таких небольших европейских стран могут заменить США, просто увеличив свои расходы на Украину по примеру Норвегии.

"Конечно, некоторые позиции дефицитны — например, Химарсы, ПВО или Старлинк. Но это, скорее, вопрос времени, если есть деньги — избежать критической зависимости от американских технологий. Здесь стремления и западноевропейцев, и украинцев совпадают", – говорит Луценко.

При этом он подчеркнул, что Украина и РФ в разы больше зависят от Китая, чем Соединенных Штатов. Именно из его компонентов состоят дроны, как отечественные, так и враждебные.

Китай может обрушить фронт в ту или иную сторону, если реально ограничит поставки своей продукции соответствующему участнику военного противостояния. К счастью, это не так просто. Формально Китай сейчас не поставляет напрямую в Украину определенный спектр продукции, но она идет. Похожая ситуация и с РФ. Теневые схемы работают", — подчеркнул военный.

Следовательно, страна номер один по влиянию на нашу войну — Китай, и вообще в мире. Штаты — на втором, со значительным отрывом, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин с Трампом уже заключил тайное соглашение по Украине.



