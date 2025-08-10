Эта неделя станет судьбоносной для Украины

Киев встречает эту неделю с тревогой и ощущением, что решающие для будущего страны шаги могут быть приняты без участия самой Украины. Уже 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая может стать судьбоносной для Украины.

Трамп, Зеленский и Путин. Фото из открытых источников

Журналист Bild Пауль Ронцхаймер, проведший последние дни в Киеве, пишет, что политики, дипломаты и обычные граждане объединены одним опасением — за их спинами готовятся договоренности, которые могут изменить карту Украины. Немецкий журналист отмечает, что наибольшее возмущение вызывает тот факт, что президенту Владимиру Зеленскому не дали возможности принять участие в переговорах Трампа и Путина. Таким образом, остается неизвестным даже, состоится ли его личная встреча с российским диктатором в ближайшее время.

Несмотря на это, Зеленский прямо озвучил, что "каждое решение против нас, каждое решение без Украины – это тоже решение против мира". По его словам, "украинцы не отдадут свою страну кафиру".

По неофициальным данным, в США рассматривается план, предусматривающий передачу России всей Донецкой и Луганской областей, а также введение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Как следствие, для Украины это равносильно потере части территорий без боя.

"Совершенно немыслимо, чтобы мы согласились на что-то подобное. Это просто подарит России новые плацдармы для предстоящей агрессии", — сказал один из украинских чиновников изданию Bild.

Сопротивление этим планам заметно и в Европе. Лидеры ЕС наспех собрались в Лондоне еще до американо-российской встречи, чтобы согласовать общую позицию и поддержать Украину. После обсуждения Зеленский сообщил, что все аргументы украинской стороны были услышаны, назвав переговоры конструктивными. Однако европейские дипломаты не скрывают беспокойства.

"Мы надеялись на жесткие санкции против Путина. Сейчас идет прямо противоположное, и мы должны ожидать, что Трамп может предъявить Украине неприемлемые требования. Но также очевидно, что США не могут просто согласиться на захват территории против воли украинцев", — сказал европейский дипломат.

Между тем, боевые действия на востоке остаются интенсивными. Украина теряет отдельные позиции, однако российская армия несет значительные потери. Как пишет Bild, военный захват территорий, которые некоторые хотят отдать России дипломатично, в реальных боевых условиях мог бы длиться годами и стоить РФ огромных ресурсов.

Как следствие, Ронцхаймер отмечает, что "эта неделя может стать судьбоносной для Украины", именно через встречу Трампа и Путина на Аляске, которая может определить дальнейший вектор войны.

