Эта цифра стала ловушкой для власти: действительно ли 77% украинцев готовы терпеть тотальные блэкауты

Результаты опроса КМИС, объявленные недавно, показали, что 77% украинцев готовы терпеть холод и блэкауты зимой, чтобы не уступать России. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие риски стоят за такими результатами.

Блэкаут. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT трактует результат, прежде всего, как показатель изменения восприятия цены войны. 77% опрошенных готовы продолжать сопротивление даже при масштабных ударах по энергетике, тогда как 12% готовы при таких условиях согласиться на любые требования России, а еще 11% не определились.

По мнению чат-бота, главная опасность – воспринять 77% как своеобразный карт-бланш для власти. Эта цифра не означает, что люди готовы безгранично терпеть холод, тьму или другие проблемы. Она лишь отражает позицию общества в конкретном сценарии.

ChatGPT отмечает: стойкость не стоит путать с безграничным терпением. Люди могут поддерживать продолжение сопротивления, но ожидать от государства подготовки к зиме, защиты энергетики и честного объяснения ситуации. Иначе нынешняя готовность терпеть может впоследствии смениться разочарованием.

Чат-бот Gemini назвал результат КМИС свидетельством высокой моральной устойчивости общества, но одновременно указал на несколько рисков.

Первый – завышенные ожидания. Декларируемая готовность терпеть блэкауты во время опроса и реальную жизнь в условиях длительного отсутствия света и тепла – не одно и то же. Если воспринять 77% в качестве безлимитного ресурса, накопленное истощение может дать совсем другой результат.

Второй риск – "тихий отток". Продолжительные проблемы с энергетикой могут подтолкнуть часть людей, в том числе семьи с детьми, к выезду за границу. Параллельно может сокращаться малый бизнес.

Третье – меньшее пространство для дипломатического маневра. При высокой готовности общества продолжать борьбу любой компромисс в ходе переговоров может восприниматься гораздо острее. Поэтому Gemini считает 77% не подушкой безопасности, а высокой планкой ответственности государства.

Чат-бот Grok также видит в результате опроса одновременно силу и потенциальную проблему. 77% свидетельствуют, что общество не готово отказываться от сопротивления из-за ударов по энергетике.

Но, по мнению чат-бота, опасно считать этот ресурс нескончаемым. Если проблемы продлятся неделями, а к холоду и темноте прибавятся дефицит товаров и рост цен, нынешняя готовность может изменяться.

Отдельно Grok обратил внимание на переговоры. Высокая готовность продолжать борьбу может усложнять какие-либо компромиссные решения, ведь часть общества способна воспринимать их как отступление.

Все три чата сходятся в одном: 77% — это показатель устойчивости украинского общества, но не разрешение властям рассчитывать на безграничное терпение. Отличие только в акцентах: ChatGPT говорит о риске разочарования, Gemini – о выезде людей и сужении дипломатического пространства, а Grok – о накоплении усталости и возможном изменении настроений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ожидает украинцев после войны.



