Эстония готова ввести войска в Украину: чье решение ожидает

Эстония готова обсуждать возможность отправки западных войск в Украину с другими государствами, ведь для Таллинна это не красная линия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Эстония. Фото из открытых источников

"Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского Союза", – подчеркнула дипломат.

Кольк отметила, что эстонские чиновники обсуждают этот вопрос, в том числе на уровне Министерства обороны страны.

"И недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас на нашей земле", – отметила посол.

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