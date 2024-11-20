Есть угроза окружения: в Курахово ситуация становится угрожающей

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские захватчики могут полностью оцепить город Курахово в Донецкой области, сообщил военный эксперт Иван Ступак.
РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников
По словам эксперта, в ближайшие недели украинским защитникам необходимо покинуть город, чтобы не оказаться в окружении.
В то же время, эксперт отметил, что ситуация вокруг города может измениться, если у россиян закончатся ресурсы. Он подчеркнул, что Украине в таком случае нужно будет перебросить туда больше своих ресурсов, чтобы сопротивляться врагу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.
Новости