Есть угроза окружения: в Курахово ситуация становится угрожающей

Российские захватчики могут полностью оцепить город Курахово в Донецкой области, сообщил военный эксперт Иван Ступак.

РФ наступает на Курахово. Фото из открытых источников

По словам эксперта, в ближайшие недели украинским защитникам необходимо покинуть город, чтобы не оказаться в окружении.

"Есть большая угроза полного окружения. Курахово окружено уже на 70%, а может и больше. Предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, что ситуация не изменится кардинально с нашей стороны или российской", — сказал Иван Ступак. .

В то же время, эксперт отметил, что ситуация вокруг города может измениться, если у россиян закончатся ресурсы. Он подчеркнул, что Украине в таком случае нужно будет перебросить туда больше своих ресурсов, чтобы сопротивляться врагу.

"При сложившейся ситуации мы в течение нескольких недель должны выйти из города", — резюмировал эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество военнослужащих из Северной Кореи на территории России может возрасти до 100 тысяч человек. Их будут постепенно привлекать к участию в войне против Украины. Соответствующее заявление в онлайн-обращении в Европейский парламент сделал президент Украины Владимир Зеленский. "В настоящее время Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может возрасти до 100 тысяч человек", — заявил украинский президент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Курахово Донецкой области бои с российскими оккупантами иногда происходят в центральных районах города, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города. Частично россиян удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты", — рассказал офицер.