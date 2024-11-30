Есть угроза охвата с запада: на каком направлении становится сложнее

О ситуации на Покровском направлении сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

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По его данным, южнее н.п. Чумацкое (быв. Пушкино) враг начал двигаться к Украинке. До восточных окраин осталось пройти оккупантам примерно 1 км, пишет военный.

"Также продолжается движение к трассе Покровск – Курахово, до нее осталось пройти 3 км.

В направлении Желтого противник также продвинулся вглубь на запад и вышел к окрестностям Новопустынки. Таким образом, расширяется прорыв вдоль железной дороги на Покровск и создается угроза охвата с запада", – отметил "Мучной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сообщили о захвате трех населенных пунктов: где прорвали оборону

Оккупационное Министерство обороны РФ сообщило об оккупации трех населенных пунктов с 23 по 29 ноября в Донецкой области.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское (Юрьевка Покровского района Донецкой области — ред.)", — отметили оккупанты. Кроме того, по сообщению захватчиков, под контроль РФ перешло село Раздольное Донецкой области.

Если об оккупации первых двух населенных пунктов сообщали аналитики проекта DeepState 20 и 24 ноября, об оккупации Раздольного сообщений не было. Последнее упоминание этого населенного пункта было сегодня в утренней сводке Генштаба ВСУ: "На Времиевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка".

Было ли "успешным" наступление оккупантов в официальных источниках не сообщено.