Есть угроза для пяти регионов: какие цели РФ ставит на 2025 год

Россия в 2025 году будет продолжать попытки наступления на восточном фронте и никакие возможные переговоры или договоренности не способны прекратить боевые действия. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

Цели РФ на 2025 год (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что Россия включила в свою конституцию пять украинских областей: Крымскую, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую (Крым в этом контексте названа областью через унитарное устройство Украины). Исходя из этого, российские власти будут стремиться "восстановить государственную целостность", пытаясь полностью захватить эти территории и вытеснить украинские силы.

"Пока мы не контролируем огнем Крым, но наши войска присутствуют в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Поэтому вполне естественно, что россияне будут пытаться продвигаться дальше. Их действия будут направлены на достижение поставленных целей: сначала выйти на границы Луганской и Донецкой областей, затем Запорожской, по меньшей мере, на левом берегу Днепра. форсирование Днепра, хотя для них это очень сложно, практически невозможно. Однако ставить задачу по выходу на правый берег Херсонской и Запорожской областей они могут", — подчеркнул Свитан.

По его словам, в 2025 году Россия будет продолжать подобные действия, а Украина будет решительно противодействовать любым попыткам агрессора.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военный из Третьей штурмовой дал прогноз для Украины на 2025 год. Заместитель командира 3-й штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин заявил, что в 2025 году Украине предстоит тяжелая борьба за сохранение страны. По словам военного, за время войны украинцы должны уже научиться не верить в прогнозы, которые создают несбывшиеся надежды.

Максим Жорин в Telegram дал прогноз для Украины на 2025 год, состоящий из трех пунктов

