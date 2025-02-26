"Есть тревожные звоночки": россияне могут атаковать важный город на Донбассе

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Марьян Ощановский
Российские захватчики могут попытаться атаковать город Константиновка в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступают на Донбассе. Фото из открытых источников
По его словам, в дальнейшем ситуация для Константиновки может ухудшиться, если россиянам все же удастся полностью взять Торецк.
Офицер ВСУ добавил, что в Торецке "уже не все так однозначно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.
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