Российские захватчики могут попытаться атаковать город Константиновка в Донецкой области, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

"Пошли серьезные тревожные колокольчики для Константиновки. Россияне хаотически обостряют город. До сих пор населенный пункт также хаотично забросали КАБами, постоянно заявляя о поражении командных пунктов бригад", — рассказал военный "Алекс".

По его словам, в дальнейшем ситуация для Константиновки может ухудшиться, если россиянам все же удастся полностью взять Торецк.

"Дело в том, что в случае полного взятия Торецкого, рельеф будет максимально благоприятен для россиян, чтобы обстреливать Константиновку. В частности, россияне смогут часто изготовлять из высотных домов ствольной артиллерией и РСЗО", — пояснил он.

Офицер ВСУ добавил, что в Торецке "уже не все так однозначно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.