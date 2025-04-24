Есть только одна причина, почему Трамп закрывает глаза на убийство мирных украинцев

В основе предложений США по так называемому миру в Украине лежит соглашение, предложенное спецпосланником Кириллом Дмитриевым во время первой встречи в Эр-Рияде, считает политолог Вадим Денисенко.

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США продавать российские подсанкционные товары в "недружественные страны", прежде всего ЕС. Речь идет о десятках миллионов долларов. Плюс Дональд Трамп получил предложение об инвестициях в добычу энергоресурсов или Арктику, впрочем это только ширма. В обмен на это США должны добиться снятия санкций ЕС.

"ЕС, я уверен, будет готова к этим соглашениям, но исключительно в обмен на решение вопроса пошлин плюс фактор безопасности (вопрос Украины и зонтик НАТО). И, безусловно – это вопрос Гренландии. Украина сейчас – это щит, которым ЕС прикрывается для решения своих экзистенциальных проблем", – убежден Денисенко.

При этом, по его словам, Путин считает его позицию win-win. В частности, победой для него будет как снятие санкций, так и отказ США помогать Украине в войне.

"Но для него сейчас приоритет – санкции. Из-за обвала цены на нефть и реальной технологической деградации Путину требуется снятие санкций. Плюс он понимает, что в нынешней ситуации он выходит на прямую коммуникацию из США и может получить люфт в коммуникации с Китаем", – говорит Денисенко.

При этом, добавляет политолог, из того, что можно понять из заявлений Трампа – он решил отсрочить введение ультиматума еще на пару недель. По мнению эксперта, в настоящее время важно совсем не рассориться со Штатами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сейчас находится в тупике.



