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Есть только одна причина, почему Трамп закрывает глаза на убийство мирных украинцев

Еще в Эр-Рияде Трамп получил от Путина предложение на миллионы

сегодня, 09:25 comments1031
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Ткачик Олеся

В основе предложений США по так называемому миру в Украине лежит соглашение, предложенное спецпосланником Кириллом Дмитриевым во время первой встречи в Эр-Рияде, считает политолог Вадим Денисенко.

Есть только одна причина, почему Трамп закрывает глаза на убийство мирных украинцев

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США продавать российские подсанкционные товары в "недружественные страны", прежде всего ЕС. Речь идет о десятках миллионов долларов. Плюс Дональд Трамп получил предложение об инвестициях в добычу энергоресурсов или Арктику, впрочем это только ширма. В обмен на это США должны добиться снятия санкций ЕС.

"ЕС, я уверен, будет готова к этим соглашениям, но исключительно в обмен на решение вопроса пошлин плюс фактор безопасности (вопрос Украины и зонтик НАТО). И, безусловно – это вопрос Гренландии. Украина сейчас – это щит, которым ЕС прикрывается для решения своих экзистенциальных проблем", – убежден Денисенко.

При этом, по его словам, Путин считает его позицию win-win. В частности, победой для него будет как снятие санкций, так и отказ США помогать Украине в войне.

"Но для него сейчас приоритет – санкции. Из-за обвала цены на нефть и реальной технологической деградации Путину требуется снятие санкций. Плюс он понимает, что в нынешней ситуации он выходит на прямую коммуникацию из США и может получить люфт в коммуникации с Китаем", – говорит Денисенко.

При этом, добавляет политолог, из того, что можно понять из заявлений Трампа – он решил отсрочить введение ультиматума еще на пару недель. По мнению эксперта, в настоящее время важно совсем не рассориться со Штатами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сейчас находится в тупике.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02gdyHt9sha2BMbUC7H9KACZeyfVUDLDnWYWRCcMZR13gwK7RS2aoPVJqZ1ZfhDcFl?locale=ru_RU
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