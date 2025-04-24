Есть только одна причина, почему Трамп закрывает глаза на убийство мирных украинцев

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Ткачик Олеся
В основе предложений США по так называемому миру в Украине лежит соглашение, предложенное спецпосланником Кириллом Дмитриевым во время первой встречи в Эр-Рияде, считает политолог Вадим Денисенко.
Владимир Путин
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин предложил США продавать российские подсанкционные товары в "недружественные страны", прежде всего ЕС. Речь идет о десятках миллионов долларов. Плюс Дональд Трамп получил предложение об инвестициях в добычу энергоресурсов или Арктику, впрочем это только ширма. В обмен на это США должны добиться снятия санкций ЕС.
При этом, по его словам, Путин считает его позицию win-win. В частности, победой для него будет как снятие санкций, так и отказ США помогать Украине в войне.
При этом, добавляет политолог, из того, что можно понять из заявлений Трампа – он решил отсрочить введение ультиматума еще на пару недель. По мнению эксперта, в настоящее время важно совсем не рассориться со Штатами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сейчас находится в тупике.
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