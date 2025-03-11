Есть только один способ, который поможет Путину захватить всю Украину

Уже более трех лет полномасштабного вторжения Россия тратит колоссальные финансовые и военные ресурсы, пытаясь покорить Украину. Однако, несмотря на все усилия, Кремлю не удается добиться значительных успехов, что может вынуждать российское руководство искать другие пути для достижения своих целей, отметил в эфире 24 канала доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Владимир Путин

По его словам, у кремлевского диктатора Владимира Путина нет военных возможностей для захвата Украины. При всех трудностях, с которыми сталкивается украинский народ, Кремль не смог реализовать свои агрессивные планы.

"У него это не удалось в 2014 году, не удалось в 2022 и не удастся в 2025. Путин может захватить Украину только через капитуляцию", – сказал он.

По его словам, в случае капитуляции Украины российские войска быстро оккупируют ее территории, после чего могут двинуться дальше – в Европу. При этом эксперт добавил, что европейские армии значительно слабее украинской, поскольку не имеют такого боевого опыта, как ВСУ. То есть у Украины сейчас самые сильные вооруженные силы в регионе.

Эксперт подчеркнул, что пока украинская армия остается мощной, Путин не сможет реализовать свои дальнейшие захватнические планы.

При этом Фельштинский считает, что временная приостановка военной помощи Украине со стороны США должна была послужить в интересах Кремля. Оккупанты рассчитывали, что в результате этого Европа начнет оказывать давление на Киев, заставляя его подписать мирное соглашение, которое фактически означало бы капитуляцию.

Однако, добавляет эксперт, такой сценарий не сработал, как попытки захватить Украину в 2014 и 2022 годах. Напротив, на фоне политики Дональда Трампа Европа решила не отступать, а наоборот – мобилизоваться для противодействия российской агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, на какие территориальные уступки может согласиться Украина.



