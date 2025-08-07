Есть только два варианта завершения войны в Украине: в Британии жестко обратились к Трампу

Вице-маршал в отставке Королевских ВВС Великобритании Шон Белл выразил убеждение, что завершение войны в Украине возможно только двумя способами, и именно при участии президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп располагает инструментами, которые могут повлиять на развитие событий.

Фото: из открытых источников

Белл отметил, что США могут сыграть ключевую роль, однако нынешняя политика Запада имеет ограниченную эффективность:

"Если проанализировать ход войны, станет очевидно: Запад предоставил Украине столько оружия, чтобы оно не проиграло, но недостаточно для победы. Сегодня мы в большинстве своем говорим о сдерживании России, а не о победе над ней", — говорит эксперт.

Он добавил, что вооружение дальнего радиуса действия, в частности Tomahawk или JASSM, может оказывать серьезное давление на РФ, однако их использование вряд ли изменит ход войны в пользу Украины.

"Нет сомнений, что такое оружие ударит по России сильнее. Но приведет ли это к победе Украины? Вероятно нет. Удары по российской территории наносят вред, но война не прекращается", — отметил вицемаршал.

Также он обратил внимание на атаки беспилотников, которые вызывают определенные трудности для РФ, но не останавливают ее военную кампанию:

"Дроны вызывают временные неудобства, например, заставляют закрывать аэропорты, однако это не заставляет страну-агрессора отступать".

Относительно участия Трампа в прекращении войны, Белл подчеркнул:

"Пока непонятно, к чему именно стремится Трамп. Но если он действительно намерен остановить войну, существует всего два пути".

Первый сценарий, по словам Белла, Россия достигает своих целей, которые еще предстоит четко определить. Второй – заставить Путина прекратить войну, и сделать это можно только военными или экономическими методами.

"Вероятность, что Запад решит применить военную силу совместно с Украиной — очень низкая. Скорее всего, Трамп сосредоточится на экономическом давлении. У него есть все необходимые ресурсы для этого. Будет ли он их использовать — другой вопрос", — подытожил Белл.

