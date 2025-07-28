Есть позитив: стал назван интересный нюанс массированной атаки РФ по Украине

В ночь на 28 июля Россия совершила очередную массированную атаку на территорию Украины, применив 331 средство воздушного поражения, среди которых ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Эта атака послужила примером классической тактики РФ, о чем рассказал в эфире Radio NV Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил Украины, а ныне заместитель гендиректора компании, занимающейся производством средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: из открытых источников

"Они рассчитывают на большое количество средств поражения, направляемых на территорию Украины. И дополнительно — на комбинированность этих ударов", — отметил Храпчинский.

По словам эксперта, противник долгое время накапливал силы, используя ограниченное количество ударных беспилотников. Однако в последнее время РФ изменила подход, активизировав попытки прорвать украинскую ПВО.

"Мы видим активную попытку пробить нашу противовоздушную оборону. И это в принципе положительно. Мы ведь можем спрогнозировать дальнейшие действия со стороны врага", — подчеркнул он.

Храпчинский также подчеркнул важность тщательного анализа действий РФ и готовности к подобным вызовам, отметив, что ресурсная база Украины ограничена — мы вынуждены опираться либо на помощь союзников, либо на технику советского наследия.

"Воздушные силы, Силы обороны делают сверхусилия, имея оборудование, которое есть", — добавил он.

Президент Владимир Зеленский подтвердил факт попаданий в результате атаки. В пострадавших районах продолжаются восстановительные и спасательные работы, в частности, по электроснабжению.

Портал "Комментарии" писал , что железнодорожная инфраструктура Украины все чаще становится объектом прицельных атак со стороны российских войск. Под удар попадают не только станции и узлы, но и локомотивы, обеспечивающие непрерывность грузоперевозок по всей стране. Особое внимание россияне уделяют стратегически важным направлениям, в том числе тем, что ведут к портам Большой Одессы: Одесскому, Черноморскому и Южному. Эти логистические хабы уже подверглись серии массированных обстрелов.