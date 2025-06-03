Есть позитив: чем теперь РФ будет заменять уничтоженную стратегическую авиацию

В рамках масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина" украинские силы вывели из строя 41 вражеский самолет, среди которых были ключевые носители крылатых ракет: А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. По словам военного эксперта Михаила Самуся, это составляет около 34% всех стратегических авианосителей ракет на основных базах России.

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Как объясняет эксперт, в России осталось только два возможных пути для продолжения массированных атак по территории Украины: использование дронов-камикадзе типа Shahed и запуск ракет с морских носителей, в частности "Калибров". Однако последний вариант достаточно рискован из-за активности украинских морских дронов в Черном море.

Ударные возможности стратегической авиации РФ значительно уменьшились, в частности из-за потерь самолетов, запускавших ракеты типа Х-101. Вместо авиаударов Россия будет пытаться компенсировать потери использованием баллистических ракет и массовым запуском дронов Shahed, которые, по словам Самуся, хоть и производятся сотнями, являются относительно легкой мишенью для украинского ПВО.

Самусь подчеркивает, что более эффективным ответом на Shahed является не расход дорогостоящих ракет или использование истребителей, а развитие системы древесных истребителей. Также сообщается, что среди поврежденных самолетов – Ту-22М3, которые несли опасные, хотя и неточные ракеты Х-22, часто применявшиеся по гражданской инфраструктуре.

По данным The Economist, Россия имеет менее 90 боеспособных самолетов Ту-22, Ту-95 и Ту-160. К тому же, как отмечают российские источники, страна уже не производит шасси для Ту-95 и Ту-22, потому утраченные самолеты заменить невозможно.

Как уже писали "Комментарии", украинские силы успешно вывели из строя около трети стратегической авиации Российской Федерации, сообщил военный аналитик Олег Жданов. По его словам, речь идет не только о потерях техники, а именно о выводе из строя наиболее боеспособной части российского стратегического флота.