Есть первая страна, которая хочет стать хабом для отправки войск Запада в Украину

Румыния продолжит оказывать поддержку Украине, которая подверглась агрессии со стороны России. Страна может стать хабом для отправки войск стран Запада в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил и.о. президента Румынии Илие Болоян, сообщает Defense Romania.

Отправка войск в Украину. Фото: из открытых источников

"Что касается поддержки Украины, то на состоявшихся консультациях мы в принципе выразили готовность нашей страны и дальше поддерживать эту страну, потому что это не просто поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, а, по сути, это поддержка безопасности нашей страны", — отметил Илие Болоян.

Он заявил, что Румыния также может подвергнуться агрессии.

"Если такие подходы России сохранятся в предстоящий период, а мы знаем, что значит история в этой части мира, то Украина может стать только первой жертвой", — уточнил он.

И.о. президента Румынии заявил, что обсуждать направку войску в Украину пока рано, поскольку нет мирного соглашения. Кроме того, парламентская поддержка для такого шага отсутствует. "Мы могли бы стать центром транзита этих войск, и можно провести анализ", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верхняя палата парламента Румынии приняла закон, позволяющий сбивать нарушающие ее воздушное пространство беспилотники. Решение было принято после многочисленных инцидентов, когда российские беспилотники попадали в воздушное пространство Румынии.

Российские беспилотники, которые атакуют Украину, периодически нарушают воздушное пространство Румынии и разбиваются на территории страны НАТО. Оказалось, что согласно законам страны румынская армия не может вести боевые действия в мирное время, а соответственно и сбивать дроны.



