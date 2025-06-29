"Есть ощутимые потери" после атаки РФ: что известно о ночном обстреле Украины

В ночь на 29 июня Россия совершила одну из самых масштабных за последнее время комбинированных атак на Украину. По целям в разных регионах были выпущены ракеты, баллистика и десятки ударных дронов-камикадзе "шахед". Под обстрелами оказались Львовская, Полтавская, Запорожская и Николаевская области и другие регионы.

Россия нанесла массированный удар по Украине. Фото из открытых источников

Согласно сообщению локального ресурса "Николаевский Ваньок", Украина понесла "ощутимые потери". Хотя официальная информация о масштабе ущерба пока не обнародовалась, источники на местах говорят о серьезных последствиях.

"Обстрел был, если честно, паршивый. Есть ощутимые потери, которые я не знаю как комментировать, если честно. О потерях сообщу не я", – говорится в публикации.

Мэр Николаева сообщил, что взрывы были в его городе. Однако не предоставил дополнительной информации.

Также взрывы фиксировали и в других областях Украины.

Полтавская область: атака по промышленному объекту

Российские дроны и, вероятно, баллистические ракеты двигались в направлении Кременчуга. По словам руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута, по области работала система противовоздушной обороны. В Кременчугском районе было атаковано промышленное предприятие, на котором возник пожар. В настоящее время на месте работают спасательные службы.

Запорожье: удар по производству

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате ракетного удара повреждено производственное помещение одного из предприятий. По состоянию на утро данные о пострадавших не поступали.

Львовская область: удары по критической инфраструктуре

Во Львове ночью было зафиксировано несколько серий взрывов, сначала в результате атаки дронов, впоследствии и ракет. Пострадавших, по официальной информации, нет. Однако, как отметил руководитель ОВА Максим Козицкий, удары были направлены по объектам критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массированной атаке России по Украине в ночь на 29 июня.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал абсолютно циничный удар России.