Есть несколько месяцев: Украина готовится к возможному окончанию войны

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к началу переговорного процесса между Украиной и Россией по завершению войны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас Украина активно работает над обеспечением большего количества вооружений и пытается удержать больше территорий на поле боя. Это необходимо для того, чтобы подготовить сильную позицию к началу переговоров.

Ожидается, что следующие 4-5 месяцев будут определяющими для потенциального завершения войны, учитывая заявления Трампа о намерении быстро положить конец конфликту. Украинские официальные лица надеются, что нынешняя зима станет критическим моментом для определения позиций обеих сторон на переговорах.

"Эта зима является решающей... Я надеюсь, что война близится к завершению. Сейчас мы определим позиции обеих сторон в предстоящих переговорах", — отметил чиновник на условиях анонимности.

Сейчас Украина ожидает, кто из представителей Трампа будет назначен ответственным за оборону и безопасность в США, поскольку это повлияет на будущую политику Вашингтона по отношению к Киеву. Известно, что Трамп исключил бывшего госсекретаря Майка Помпео, которого в Украине считают проукраинским, из потенциальных кандидатов на эти должности.

Кроме того, есть опасения, что во время каденции Трампа шансы Украины на вступление в НАТО могут снизиться, а военная помощь США может сократиться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что союз Трампа, Орбана и Папы Римского может заставить Киев к уступкам РФ. Альянс, формируемый между Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском, может подорвать надежды Украины на продолжение западной поддержки в борьбе с российской агрессией.