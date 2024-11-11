logo

BTC/USD

86629.59

ETH/USD

3261.39

LTC/USD

75.77

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть несколько месяцев: Украина готовится к возможному окончанию войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть несколько месяцев: Украина готовится к возможному окончанию войны

Борьба Украины за более сильную позицию на переговорах усилилась после президентских выборов в США

11 ноября 2024, 21:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к началу переговорного процесса между Украиной и Россией по завершению войны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

Есть несколько месяцев: Украина готовится к возможному окончанию войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

По его словам, сейчас Украина активно работает над обеспечением большего количества вооружений и пытается удержать больше территорий на поле боя. Это необходимо для того, чтобы подготовить сильную позицию к началу переговоров.

Ожидается, что следующие 4-5 месяцев будут определяющими для потенциального завершения войны, учитывая заявления Трампа о намерении быстро положить конец конфликту. Украинские официальные лица надеются, что нынешняя зима станет критическим моментом для определения позиций обеих сторон на переговорах.

"Эта зима является решающей... Я надеюсь, что война близится к завершению. Сейчас мы определим позиции обеих сторон в предстоящих переговорах", — отметил чиновник на условиях анонимности.

Сейчас Украина ожидает, кто из представителей Трампа будет назначен ответственным за оборону и безопасность в США, поскольку это повлияет на будущую политику Вашингтона по отношению к Киеву. Известно, что Трамп исключил бывшего госсекретаря Майка Помпео, которого в Украине считают проукраинским, из потенциальных кандидатов на эти должности.

Кроме того, есть опасения, что во время каденции Трампа шансы Украины на вступление в НАТО могут снизиться, а военная помощь США может сократиться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что союз Трампа, Орбана и Папы Римского может заставить Киев к уступкам РФ. Альянс, формируемый между Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском, может подорвать надежды Украины на продолжение западной поддержки в борьбе с российской агрессией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/ukraine-battles-shape-starting-positions-any-war-talks-after-trump-return-2024-11-11/
Теги:

Новости

Все новости