Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский рассказал о ситуации на фронте. Фото из открытых источников

"Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", – заявил Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

"Такая ракета – это угроза. Только некоторые системы противовоздушной обороны могут ее перехватить. К сожалению, у нас пока нет соответствующих систем, но мы должны сделать все возможное, чтобы они появились", – рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании. По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте. "Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая вовсе не чувствует ответственности за человеческие жизни. Фронт сражается вопреки системе, а не благодаря ей", — заявила она.