logo

BTC/USD

102945.05

ETH/USD

3215.19

LTC/USD

116.79

USD/UAH

42.65

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть ли у ВСУ план победы: что сказал Сырский
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть ли у ВСУ план победы: что сказал Сырский

В обороне Украина не выигрывает войну

сегодня, 00:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Есть ли у ВСУ план победы: что сказал Сырский

Сырский рассказал о ситуации на фронте. Фото из открытых источников

"Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", – заявил Александр Сырский.

По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

"Такая ракета – это угроза. Только некоторые системы противовоздушной обороны могут ее перехватить. К сожалению, у нас пока нет соответствующих систем, но мы должны сделать все возможное, чтобы они появились", – рассказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании. По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте. "Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая вовсе не чувствует ответственности за человеческие жизни. Фронт сражается вопреки системе, а не благодаря ей", — заявила она.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rvtzbh6mlEA
Теги:

Новости

Все новости