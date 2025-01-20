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Марьян Ощановский
Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский рассказал о ситуации на фронте. Фото из открытых источников
По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен отвечать перед законом, а не работать послом Украины в Великобритании. По ее словам, никто из украинских генералов не наказан на провалы на фронте. "Мы имеем дело с крайне наглой псевдоэлитой, которая вовсе не чувствует ответственности за человеческие жизни. Фронт сражается вопреки системе, а не благодаря ей", — заявила она.
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