Есть ли у Украины видение долгой войны: ответ аналитика

Украина перешла в режим долгой войны, но не имеет видения, которое бы предложила власть и элиты, считает политический аналитик Олег Саакян.
Война будет долгой. Фото из открытых источников
"Власть должна четко сформулировать видение украинской победы, как эта победа будет достигнута, что должно объединить общество в условиях длительного противостояния с Россией", — подчеркнул Олег Саакян.
По мнению политолога, война с РФ будет продолжительной.
"Горячая фаза противостояния может закончиться через несколько месяцев, а может занять десятилетия. В любом случае мы обречены жить в условиях войны или постоянной угрозы войны. Поэтому государство и общество должны научиться распределять ресурсы и адаптироваться к новым условиям. Власти должны четко артикулировать, что наша будущая жизнь не будет протекать в таком виде, как было до 2022 или 2014 годов. Мы должны переосмыслить чуть ли не все – начиная от институциональной базы нашего государства и завершая ритмикой всех сфер жизнедеятельности Украины", — отметил аналитик.
По его словам, государство должно дать возможность людям схватиться не за линейку территорий и времени, а за линейку пространства, поскольку никто не знает, сколько времени продлится война.
"Люди хотят определенности, потому что жить в постоянной тревоге и неопределенности крайне сложно. Если власть не может дать видение войны во времени, то должна дать ее в пространстве. Власти должны озвучить свое видение, какие задачи стоят перед страной и каких целей мы стремимся достичь", — отметил он.
Политолог считает, что долгая война – это соревнование государственных машин, где на фронте куется только часть победы.
"Такие войны побеждает тот, кто дольше выдержит, не посыплется, будет более эффективным, сможет дольше осуществлять свои функции и развиваться в условиях войны. Украина оказалась в ситуации, в которой полвека назад оказался Израиль. Мы не можем копировать у израильтян рецепты, потому что у нас другие география и общество. Но проблемы и вызовы у нас очень схожи", — сказал Олег Саакян.
По словам аналитика, Украина повисла в состоянии неопределенности.
"Как следствие, в обществе появился запрос на нереальные переговоры с Россией. Именно поэтому власти должны как можно быстрее сформулировать видение страны в условиях продолжительной войны", — резюмировал он.
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Ігор
10 августа 2024, 22:51
Чітка візія - це капітуляція того хто не прав. Для України шлях такий: 1. перевибори влади тому що з цим корумпованим нелегітимним Бідоносцем буде постійно гірше 2. Реформи і мобілізація всієї країни тому що перемагає сильний тил 3. Використання всієї зброї на території Росії. Тобто гра у v-банк, що зробить захід - зрадить і припинить надавати обіцяну підтримку? Тоді наш програш. Але все одно це визначеність. 4. Якщо ж все нормально тоді рух до перемоги чи програшу. 5. Переможе той хто прав. Нехай доля вирішить.