Есть ли у Украины видение долгой войны: ответ аналитика

Украина перешла в режим долгой войны, но не имеет видения, которое бы предложила власть и элиты, считает политический аналитик Олег Саакян.

Война будет долгой. Фото из открытых источников

"Власть должна четко сформулировать видение украинской победы, как эта победа будет достигнута, что должно объединить общество в условиях длительного противостояния с Россией", — подчеркнул Олег Саакян.

По мнению политолога, война с РФ будет продолжительной.

"Горячая фаза противостояния может закончиться через несколько месяцев, а может занять десятилетия. В любом случае мы обречены жить в условиях войны или постоянной угрозы войны. Поэтому государство и общество должны научиться распределять ресурсы и адаптироваться к новым условиям. Власти должны четко артикулировать, что наша будущая жизнь не будет протекать в таком виде, как было до 2022 или 2014 годов. Мы должны переосмыслить чуть ли не все – начиная от институциональной базы нашего государства и завершая ритмикой всех сфер жизнедеятельности Украины", — отметил аналитик.

По его словам, государство должно дать возможность людям схватиться не за линейку территорий и времени, а за линейку пространства, поскольку никто не знает, сколько времени продлится война.

"Люди хотят определенности, потому что жить в постоянной тревоге и неопределенности крайне сложно. Если власть не может дать видение войны во времени, то должна дать ее в пространстве. Власти должны озвучить свое видение, какие задачи стоят перед страной и каких целей мы стремимся достичь", — отметил он.

Политолог считает, что долгая война – это соревнование государственных машин, где на фронте куется только часть победы.

"Такие войны побеждает тот, кто дольше выдержит, не посыплется, будет более эффективным, сможет дольше осуществлять свои функции и развиваться в условиях войны. Украина оказалась в ситуации, в которой полвека назад оказался Израиль. Мы не можем копировать у израильтян рецепты, потому что у нас другие география и общество. Но проблемы и вызовы у нас очень схожи", — сказал Олег Саакян.

По словам аналитика, Украина повисла в состоянии неопределенности.

"Как следствие, в обществе появился запрос на нереальные переговоры с Россией. Именно поэтому власти должны как можно быстрее сформулировать видение страны в условиях продолжительной войны", — резюмировал он.