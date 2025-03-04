Есть ли смысл в прощении Зеленского перед Трампом: дипломат выразил категоричное мнение

Потенциальное прощение президента Украины Владимира Зеленского перед Дональдом Трампом за инцидент во время саммита в Белом доме, по мнению бизнес-омбудсмена и бывшего посла Украины в Канаде Романа Ващука, не принесет желаемого эффекта для Украины. Такое мнение он высказал в твите на платформе X.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Один из пользователей соцсети предложил, что если для восстановления американской помощи Украине нужно извиниться, то это следует сделать. Однако Ващук в ответ отметил, что такие извинения не принесут результата, кроме как унижения Украины.

"Учитывая опыт Канады: мы выполнили все требования по наркотикам и границе, а таможенные тарифы на импорт все равно были введены. Это (само)деструктивная американская политика", — написал Ващук.

При этом он упомянул, как США ввели 25% дополнительных тарифов на канадский импорт, несмотря на договоренности. Однако Трамп согласился на 30-дневную паузу, и тарифы вступят в силу 2 апреля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен извиняться перед Трампом или сожалеть из-за инцидента в Овальном кабинете, несмотря на неоднократные требования окружения американского лидера. Он подчеркнул, что не собирался оскорблять, и что спор не принес пользы ни одной из сторон.

Портал "Комментарии" писал, что Польша, как страна-член НАТО, заявляет, что решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь США Украине было принято без консультаций с союзниками. Это будет иметь политические последствия. По его словам, большое политическое значение будет иметь тот факт, что решение было принято без какой-либо информации или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой Ramstein, которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе.