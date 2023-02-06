Есть ли с чем и кем России идти в наступление, - эксперт

Распространение информации о широкомасштабном наступлении российской армии на Украину сродни тому, что было 24 февраля 2022 года, это — информационно-психологические операции (ИПСО). Такое мнение в телеэфире высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.



Армия РФ может пойти в наступление, но ресурс ее достаточно ограничен

По его мнению, нарастание интенсивности будет, но только на линии столкновения в районе Донбасса и российские оккупанты будут пытаться до конца февраля достичь там каких-то успехов.

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“На фоне, в частности, и ИПСО, проводимых Россией, во время которых пытается распространять слухи, что вот сейчас будет такое же масштабное наступление, как и год назад, что будет проводиться стратегическая операция и на Киевском, Черниговском, Харьковском направлениях, на Донбассе, Запорожье, и едва ли не собираются форсировать Днепр в районе Херсона и дальше наступать в направлении Николаев – Одесса. На самом деле, если отбросить все эти ИПСО, то в сухом остатке остается действительно Донбасс", — говорит эксперт.

По словам Самуся, здесь прослеживается четкая мотивация Путина, его окружение хочет получить хоть какой-то результат, который можно будет представить, как и победу. Что касается всего остального по поводу наступления на других направлениях, то в России нет сейчас наступательных группировок, достаточных для проведения хоть каких-то не только оперативного уровня действий, но даже тактического, которые привели бы к каким-либо успехам.

"Здесь я соглашаюсь с представителями военной разведки, что главная задача сейчас — Донбасс, а распространяющаяся и пытающаяся влиять на украинцев ИПСО — это больше посеять панику, хаос, неуверенность в руководстве страны, командовании Вооруженных сил", — отметил эксперт.

Сам констатировал, и то, что в России нет новых вооружений. Сейчас страна-террористка пытается модернизировать или использовать то, что у них есть. А есть немного, даже гражданская автомобильная промышленность останавливается, не говоря уже о передовых технологиях для танков или другой бронетехники, или других систем на поле боя.

"Поэтому с техникой у них сложно, даже если какой-нибудь металлолом будет ехать и будет стрелять, это все будет все-таки техника советская, времен 70-80-х годов и такие же технологии, – рассказал он. – С людьми у них лучше, но тактика, которую сейчас используют на том же Бахмутском направлении, это тактика пехотных штурмов, даже малыми группами вроде бы это какой-то новаторский подход. На самом деле это просто пехотные группы, даже часто и в большинстве своем без поддержки бронетехники с использованием советской артиллерии, неточной и неэффективной".

По словам Михаила Самуся, вряд ли все это может привести к какому-то результату, не только успеху. На каких-то участках можно попытаться проламывать украинскую оборону таким образом. Но невозможно провести конкретную наступательную операцию, тем более стратегическую.

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