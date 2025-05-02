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Есть ли продвижение в вопросе отправки военных ЕС в Украину: ответ Сибиги

Министр подчеркнул, что военные союзники должны быть на суше, в воздухе и на море в Украине

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе, и на море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

Есть ли продвижение в вопросе отправки военных ЕС в Украину: ответ Сибиги

Военные ЕС. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что ни одно долговременное мирное соглашение невозможно без надежных гарантий безопасности.

"О потенциальной отправке военных контингентов, то сегодня мы ведем очень предметные консультации с союзниками из "Коалиции решительных", — прокомментировал Андрей Сибига.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже достигнуто четкое понимание возможностей и ролей партнеров Украины в будущей инфраструктуре безопасности Украины.

По словам украинского министра, Киеву крайне важно сохранить поддержку США. Теперь удалось выйти при подписании соглашения с США о ресурсах на взаимоприемлемый текст. Она не мстит никаких ограничений суверенных прав Украины по минеральным ресурсам, объектам критической инфраструктуры и другим.

Он подчеркнул, что соглашение отвечает международно – правовым обязательствам Украины перед ЕС и стратегическим курсом Украины на вступление в ЕС.

"В соглашении отсутствуют положения о каких-либо долговых обязательствах Украины", — подчеркнул Сибига.

В ходе этого же доклада министр отметил, что у Кремля есть раз и навсегда понять, что россияне, как не имеющие сейчас, так и не могут иметь в будущем права вето на выбор украинцев относительно вступления в НАТО. Это главный постулат по поводу которого не может быть дискуссий.

Топ-дипломат Украины подчеркнул, что Киев не воспринимает каких-либо ограничений суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым стремимся присоединить.




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