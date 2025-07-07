Константиновка расположена непосредственно на пути летнего наступления России в Донецкой области на востоке Украины, в результате которого московские войска совершили одни из самых больших ежемесячных территориальных достижений с 2022 года. Россия сейчас контролирует более двух третей Донбасса. Но чтобы захватить остальной регион, она должна взять под контроль городские центры Украины, которые жизненно важны для логистики ее армии.

Если упадет этот город, упадет вся Донетчина – The New York Times

Это делает Константиновку главной целью. По данным издания The New York Times, город является южными воротами к цепи городов, образующих последний большой оборонный пояс Украины в Донецкой области. Если город упадет, почти все города дальше севернее окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее давно желаемой цели – захвату всей Донецкой области.

"Русские войска создали карман глубиной 16 километров вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружая их с востока, юга и запада. Практически каждое движение в этом кармане круглосуточно находится под прицелом российских беспилотников, сообщают полдюжины украинских солдат и воюющих в этом районе офицеров. Войска часто остаются в затруднительном положении неделями без ротации и возможности эвакуации раненых", – отмечают в издании.

"Чрезвычайно трудно доставлять поставки, проводить ротацию войск, вообще что-то делать", — сказал "Макас", офицер 12-й Азовской бригады Украины, используя свой позывной. Несколько военнослужащих, опрошенных для этой статьи, попросили называть их только позывным или именем из соображений безопасности и согласно военному протоколу.

Украина сейчас готовится к последнему наступлению России на Константиновку, хотя битва может занять еще месяцы. Вопрос в том, начнет ли Москва фронтальную атаку, как в Бахмуте в 2023 году, попытается ли запереть карман в клещах, чтобы заставить украинцев отступить, повторяя стратегию, которую она применила во время захвата Авдеевки в прошлом году.

Во всяком случае, украинские солдаты говорят, что расширенные возможности России наносить удары беспилотниками дают ей преимущество, которое она не имела во время предыдущих нападений.

"Раньше они могли поражать цели в радиусе двух-трех километров", или менее чем в двух мили, сказал командир подразделения, управляющего беспилотными машинами 93-й бригады, который, согласно военному протоколу, попросил называть его только имя, Александр. "Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянном расстоянии 15 километров от линии фронта. Все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия заявила об оккупации на Днепропетровщине и о взятии ВСУ в "охват".