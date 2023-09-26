Если Украина проиграет: президент Латвии рассказал, к чему нужно готовиться Европе

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что, если Украина не сможет устоять и проиграет в войне против России, это может привести к третьей мировой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Welt", цитируя слова латвийского лидера.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

Латвийский лидер считает, что, если Кремль увидит, что Запад потерял единство, что каждая страна сама по себе, что поддержка Украины снизилась в разы, тогда нужно "начинать бояться на самом деле". Ведь Россия не упустит возможности пойти на дальнейшие провокации, в том числе против членов НАТО.

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"Если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет", — высказался Ринкевичс.

Латвийский президент добавил, третью мировую войну еще можно не допустить, но только в том случае, если поддержка со стороны Запада Украины будет усиливаться. Победа Украины в войне против России – это победа всей объединённой Европы. Но Украина не сможет победить, если ей будет, как и сейчас, не хватать вооружения. Все зависит от Запада.

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