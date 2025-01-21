Если Украина не получит членство в НАТО: Зеленский напугал европейцев прогнозом

Президент Владимир Зеленский на конференции в Давосе рассказал, что произойдет, если Украина не получит надлежащих гарантий безопасности, таких как членство в НАТО.

Украина НАТО

По его убеждению, если этого не произойдет, то кремлевский диктатор Владимир Путин может вернуться с армией, которая будет в десять раз больше, чем в 2022 году. Только на этот раз он захочет оккупировать не только Украину, но и все страны, которые когда-то были в составе СССР.

"Если он, Путин, нарастил более 600 тысяч своей группировки, если не будет сильных гарантий безопасности, как НАТО, и военный контингент, оружие, то Путин вернется, он точно вернется с армией в десять раз больше, чем та группировка, которая была в начале 22-го года. И когда он вернется с этой группировкой, для чего он вернется? оккупации всех стран, бывших когда-то республиками в Советском Союзе", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что диктатор Путин хотел бы давить на США, чтобы Украина не была в НАТО. Также, добавил Зеленский, Путин намерен давить на всех союзников, чтобы они настаивали на уменьшении армии Украины в пять раз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по состоянию на данный момент армия Украины насчитывает 800 тысяч солдат, об этом в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский. При этом он сообщил, что на территории Украины находятся 608 тысяч российских солдат. По его словам, это в три раза больше, чем в начале 2022 вторглись в Украину. Более того, президент убежден, что Россия способна выставить 1,5 млн. военнослужащих.



