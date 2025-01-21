Если Украина не получит членство в НАТО: Зеленский напугал европейцев прогнозом

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский на конференции в Давосе рассказал, что произойдет, если Украина не получит надлежащих гарантий безопасности, таких как членство в НАТО.
Украина НАТО
По его убеждению, если этого не произойдет, то кремлевский диктатор Владимир Путин может вернуться с армией, которая будет в десять раз больше, чем в 2022 году. Только на этот раз он захочет оккупировать не только Украину, но и все страны, которые когда-то были в составе СССР.
Кроме того, президент подчеркнул, что диктатор Путин хотел бы давить на США, чтобы Украина не была в НАТО. Также, добавил Зеленский, Путин намерен давить на всех союзников, чтобы они настаивали на уменьшении армии Украины в пять раз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по состоянию на данный момент армия Украины насчитывает 800 тысяч солдат, об этом в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский. При этом он сообщил, что на территории Украины находятся 608 тысяч российских солдат. По его словам, это в три раза больше, чем в начале 2022 вторглись в Украину. Более того, президент убежден, что Россия способна выставить 1,5 млн. военнослужащих.
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