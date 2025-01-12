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«Если США попытаются захватить Гренландию, Украина должна защищать Данию»: что известно

Новая российская манипуляция по поводу войны Украины против США на стороне Дании распространяется в сети

сегодня, 11:41
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Недилько Ксения

В Telegram-каналах распространяют манипуляции по поводу соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«Если США попытаются захватить Гренландию, Украина должна защищать Данию»: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен

Сообщается, что в рамках соглашения, подписанного двумя странами 23 февраля 2024 года, Украина якобы обязана защищать Данию в случае, если США попытаются захватить Гренландию военным путем.

На самом же деле соглашение между Украиной и Данией касается сотрудничества в сфере безопасности для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Иного в документе нет.

В рамках этого соглашения, Дания обязуется оказывать Украине поддержку в течение десяти лет. Предусмотрена долгосрочная военная поддержка, включая поставки техники, боеприпасов, обучение военных, а также усиление обороноспособности в критических сферах, таких как морская безопасность, противовоздушная оборона и киберзащита.

Украина, в свою очередь, обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны нашего государства.

Подобные манипуляции несут информационный ущерб, отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил претензии на Канаду, Гренландию и Панамский канал, впрочем, как говорится в колонке для The Hill консультанта по политике и коммуникациям, работавшему в Белом доме при президентах Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего Дугласа Маккиннона, Трамп может иметь амбиции и в отношении других территорий.



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